Депутатите приеха удължителния закон за бюджета

Народното събрание прие на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавния бюджет. Документът мина със солидно мнозинство от 174 гласа „за“, 23 „против“ и без нито един въздържал се. Всички политически сили подкрепиха финансовата рамка, като единствено депутатите от партия „Възраждане“ гласуваха против.

Депутатите съкратиха срока за внасяне на предложения преди окончателното второ четене на едва три дни.

Гаранции за заплати и общини

С приетите изменения се удължава действието на финансовите правила през 2026 година до окончателното гласуване на редовния държавен бюджет, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Досегашният вариант на закона изтичаше в края на месец март.

Новият механизъм гарантира безпроблемното финансиране на вече увеличените заплати в бюджетния сектор и ръста на минималната работна заплата. Осигурени са и средствата за социални плащания, които произтичат от влезли в сила нормативни актове.

Общините също получават глътка въздух – те вече имат законовото право да харчат повече средства спрямо същия период на предходната година. Кметовете ще могат да разполагат с финансиране до размера на собствените си приходи и трансферите от централния бюджет.

Милиарди за оръжие

Един от ключовите моменти в законопроекта е разрешението за мащабни финансови операции. Кабинетът ще преговаря с Европейската комисия за заем в размер до 3,26 милиарда евро.

Огромната сума идва по линия на европейския инструмент SAFE, който цели укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Допълнително правителството получава правомощия да променя Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари. Това се налага директно заради прилагането на Закона за въвеждане на еврото, след като страната ни вече е пълноправен член на еврозоната.