Завърна се у нас първата белошипа ветрушка

Завърна се у нас първата белошипа ветрушка
В карловското село Климент е забелязана първата завърнала се от зимуване белошипа ветрушка за този сезон, съобщиха от природозащитната организация „Зелени Балкани“.

Наблюдението е обнадеждаващ знак за развитието на колонията и за успешното възстановяване на този рядък сокол в България. Модулът за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Климент е изграден в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС.

Колонията край Климент е третата създадена от природозащитната организация в страната. Тя е и най-новата, поради което засега остава най-малката и все още уязвима. Въпреки това ранното завръщане на птици от зимуване дава основания за оптимизъм, че колонията постепенно се стабилизира и има потенциал да се разраства през следващите години.

Създаването на колонията е част от усилията за възстановяване на популацията на белошипата ветрушка – един от най-редките видове соколи в България. В миналото този малък сокол е бил широко разпространен у нас, но в края на ХХ век изчезва като гнездящ вид в България. Благодарение на целенасочени природозащитни дейности през последните години, той постепенно се завръща в някои райони на страната.

Изборът на мястото за създаване на колонията не е случаен. Районът попада в защитената зона Средна гора от европейската екологична мрежа Натура 2000, известна с богатото си биологично разнообразие и наличието на множество редки и защитени видове. Подходящите местообитания и добрата хранителна база правят района благоприятен за установяването и развитието на колония на белошипата ветрушка – неуморен помощник на местните хора в земеделието.

По два проекта с европейско финансиране се осъществява опазване на емблематични видове птици - царски орел и белошипа ветрушка в граничните райони на Югоизточна България.

