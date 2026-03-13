  • Instagram
Гюров: Страната ни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта

Гюров: Страната ни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта
Страната ни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта. Една от държавите с най-много организирани полети. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в МВнР.

Служебният премиер Андрей Гюров е на посещение в Министерството на външните работи (МВнР). Той поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, заяви още Надежда Нейнски.

Андрей Гюров ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.

#Андрей Гюров

