Турция и НАТО прихванаха трета ракета над Инджирлик!

Турските противовъздушни сили свалиха трета ракета, насочена към военновъздушната база Инджирлик близо до Адана, съобщава Cumhuriyet, като се твърди, че ракетата е изстреляна от Иран. Ракетата бе прихваната след навлизането си в турското въздушно пространство, а сирени прозвучаха в Адана през нощта. Докато видеа в социалните мрежи показват горящи фрагменти в атмосферата, властите не са направили официален коментар.

Adana İncirlik Üstünde 03.32'de Patlama Sonrası çalan siren seslerinden sonra havada füze olduğu tahmin edilen bir cisim görüntülendi.



Cisim havada imha edildi Hava Savanma Sistemi mi İmha Eden @grok



#adana #patlama #deprem



pic.twitter.com/y6xrtjOKdw — 𝐂ACA (@caca_beyy1ti) March 13, 2026

Това следва предишни прихващания на ирански ракети над южна Турция. Турското министерство на националната отбрана потвърди в понеделник, че системи на НАТО са свалили балистична ракета над Газиантеп, без да има жертви или щети. Анкара подчерта готовността си да защитава националното въздушно пространство, като призова за сдържаност, за да се избегнат цивилни жертви и регионална нестабилност.

Говорителят на НАТО Алисон Харт потвърди ангажимента на алианса да защитава членовете си, докато Иран отрече да е насочвал ракети към Турция. Инцидентът се случва на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвика вълни от ирански ракетни и дронови удари в региона, включително срещу държави от Залива и военни бази, свързани със САЩ.

Дронови удари също засегнаха Оман и ОАЕ. В провинция Сохар, Оман, два дрона се разбиха, убивайки двама чуждестранни работници и ранявайки други, докато в Дубай ирански дронове удариха Международния финансов център. Отбраната на ОАЕ прихвана дроновете, но осколки нанесоха щети на гражданско имущество. Саудитска Арабия свали няколко вражески дрона, насочени към районите на посолствата и губернаторството Ал-Хардж, като част от продължаващите ирански нападения срещу кралството.

Експерти отбелязват, че ударите на Иран са стратегически, насочени към военна и гражданска инфраструктура, свързана със САЩ и Израел, с цел да дестабилизират региона и глобалните пазари. Роб Гайст Пинфолд, преподавател по отбрана в Кралският колеж в Лондон, обясни, че Иран умишлено удря няколко държави от Залива, за да оказва натиск върху Вашингтон, като възприема конфликта като екзистенциална, въпрос на живот или смърт, конфронтация.

Турция е разположила американска система за противоракетна отбрана "Пейтрът" близо до радара на НАТО в Кюречик, Малатия, за да засили защитата си, която помогна за идентифициране на предишни ирански ракети. Иранският президент Масуд Пезешкиан обсъди ситуацията с турския президент Реджеп Ердоган, предлагайки съвместно разследване за поддържане на двустранните отношения, докато НАТО продължава да наблюдава заплахите отблизо.