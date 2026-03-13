  • Instagram
Народната певица Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Народната певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница в тежко състояние.

За това съобщи певицата и автор на песни Илка Александрова във Facebook профила си.

"Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки. Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си", пише Александрова.

#Янка Рупкина

