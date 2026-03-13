  • Instagram
Роднините на загиналите в хижата на Петрохан излизат на протест

Роднините на загиналите в хижата на Петрохан излизат на протест
Близките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на Петрохан и в кемпер край Околчица, организират протест пред Съдебната палата в София. Майката на Николай Златков – Ралица Асенова, призовава хората да се съберат в 17:30 часа.

Роднините настояват да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е техен законен ангажимент, който им се дължи, но разследващите органи отказват да предоставят информация. В последното изявление на Прокуратурата беше съобщено, че липсват данни за присъствието на външен човек по време на настъпването на смъртта на шестимата.

Роднините се опасяват, че не са получавали достатъчно яснота относно причините за смъртта и искат да им бъде дадена възможност да се запознаят с всички документи, свързани с разследването.

