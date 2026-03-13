Хърватия върна задължителната казарма

Хърватия официално възстанови задължителната военна служба, превръщайки се в първата държава от Западните Балкани, която предприема подобна стъпка на фона на усложнената глобална сигурност. В началото на този месец първите наборници влязоха във военния тренировъчен лагер „Евген Кватерник“ край град Слунь, отбелязвайки края на 18-годишната пауза.

Програмата, която беше прекъсната през 2007 година, предвижда обучението на около 4000 младежи годишно, разпределени на пет ротации.

Модерно обучение и дронове

Военното обучение ще продължи два месеца и е насочено към мъжете, навършващи 18 години. В програмата са включени основни бойни умения, сред които боравене с огнестрелно оръжие, оказване на първа помощ и управление на модерни технологии като разузнавателни дронове. Освен тактическа подготовка, новобранците ще изучават и ключови моменти от хърватската военна история и борбата за независимост.

Наборниците бяха посрещнати лично от вицепремиера и министър на отбраната Иван Анушич, както и от началника на Генералния щаб генерал-лейтенант Тихомир Кундид.

"Тези 18 години прекъсване оказаха негативно влияние върху набирането на персонал и възрастовата структура на резервистите. Новобранците ще придобият нови умения, специфични знания и ценни способности", заяви Тихомир Кундид, цитиран от агенция БГНЕС.

Доброволци надвишават повиканите

От първите 800 младежи, разпределени в базите в Слунь, Пожега и Книн, 446 са се явили като доброволци. Сред тях има и 82 жени, за които службата не е задължителна по закон, но могат да се включат по желание. Останалите 354 младежи са откликнали на задължителната държавна призовка, като едва десет души са се възползвали от правото си на отказ по съвест. Те ще трябва да преминат през алтернативна цивилна служба с продължителност между три и четири месеца.

Според военния министър Иван Анушич минималният брой откази е изненадващ, но показателен за добрата предварителна нагласа в обществото.

По време на престоя си в казармата младежите ще получават държавна надбавка в размер на около 1100 евро, а пътните им разходи са изцяло покрити. След успешното завършване на цикъла те ще имат предимство при кандидатстване за работа в държавния сектор или могат да изберат професионална кариера в хърватската армия. Очаква се връщането на казармата да струва на държавния бюджет приблизително 23,7 милиона евро годишно.