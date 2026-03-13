Путин е доволен: САЩ позволиха руски петрол в световните пазари заради войната в Иран

Съединените щати временно облекчиха ограниченията върху закупуването на определени руски петролни пратки, които в момента са блокирани в морето, докато световните енергийни пазари изпитват растящ натиск заради продължаващата война с Иран. Решението беше обявено в четвъртък от Министерството на финансите на САЩ, което издаде ограничен лиценз, позволяващ на страните да купуват руски суров петрол и нефтопродукти, вече натоварени на танкери. Мярката идва в момент, когато цените на петрола скочиха, като Брентът се установи над 100 долара за барел за първи път от август 2022 г.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че разрешението е предназначено да предотврати прекъсвания в световните доставки, а не да осигури финансова помощ на Москва. Според неговото изявление, освобождаването се прилага само за пратки руски петрол, които вече са натоварени на кораби към 12 март. Временният лиценз ще бъде в сила до 11 април, позволявайки тези пратки да бъдат доставени и продадени през този период. Бесент подчерта, че мярката е краткосрочна и целенасочена, като отбеляза, че Русия получава по-голямата част от приходите си от енергия чрез данъци на мястото на добив, а не от продажбата след транспортиране.

Това представлява ограничено отстъпление от по-ранния натиск чрез санкции, насочен към енергийния сектор на Русия, който Вашингтон се опитваше да ограничи, за да намали потока от средства, подкрепящи войната на Москва в Украйна. Позволявайки блокираните пратки да достигнат купувачите, американските служители посочват, че целта е да се поддържа движението на петрола на световните пазари в момент, когато доставките вече са под сериозен натиск.

Конфликтът с Иран засили напрежението върху енергийните доставки. От началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата отмъстителна реакция на Техеран, трафикът на танкери през Пролива Хормуз практически е спрял. Тесният воден път обичайно обработва около една пета от световните доставки на суров петрол, а прекъсването му предизвика опасения за сериозен недостиг на суровина. Анализатори предупреждават, че дори конфликтът да приключи бързо, възстановяването на нормалния трафик през пролива може да отнеме време.

Кризата накара правителствата по света да търсят начини за стабилизиране на горивните пазари. Досега предприетите мерки включват освобождаване на стратегически резерви от петрол, въвеждане на ограничения за цените на горивата и насърчаване на намаляване на потреблението. По-рано тази седмица над 30 държави-членки на Международната енергийна агенция се съгласиха да освободят рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите си резерви, за да облекчат натиска върху цените.

САЩ вече бяха предприели стъпки за поддържане на потока на доставки. По-рано този месец Вашингтон предостави на индийските рафинерии 30-дневно освобождаване, позволяващо им да закупят руски петрол, вече блокиран в морето. Официалните лица заявиха, че целта е петролните пратки, вече част от глобалната дистрибуционна система, да достигнат купувачите, вместо да останат блокирани на танкерите. Съобщава се, че десетки кораби участват в транспортирането на руски суров петрол, включително най-малко 25 съда с ненарефинирана суровина.

В същото време администрацията на Тръмп предприе допълнителни мерки за защита на корабоплаването в региона. Президентът Доналд Тръмп нареди на Американската корпорация за международно развитие (US International Development Finance Corporation) да осигури гаранции и застраховки за политически рискове за морската търговия в Персийския залив, с цел поддържане на търговските маршрути въпреки рисковете за сигурността.

Решението за временно облекчаване на санкциите предизвика критики във Вашингтон. Демократът сенатор Джийн Шийн от Ню Хемпшър, старши член на Сенатската комисия по външни работи, заяви, че мярката в крайна сметка може да е в полза на Кремъл. В публикувано онлайн изявление тя обвини администрацията, че подпомага пълненето на военната каса на Русия в момент, когато Москва подкрепя действията на Иран в Близкия изток.

Развитието подчертава трудния баланс, пред който са изправени политиците, докато се опитват да овладеят икономическите последици от конфликта. С енергийните пазари вече под силен натиск и цените на петрола нарастващи, правителствата все повече оценяват нуждата да поддържат доставките, като същевременно запазват политическата цел да поддържат санкциите срещу Русия.