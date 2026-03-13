Войната в Иран се разраства - Френски войник загина в Ирак

Разширяващият се конфликт в Иран, отне живота на френски войник в Ирак, докато удари с дронове и ракети продължиха да разтърсват Близкия изток в петък. Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че член на френските въоръжени сили е загинал по време на нападение в автономния регион на Иракски Кюрдистан, като това е първата френска военна жертва, свързана с настоящата регионална война.

Макрон заяви, че войникът е загинал в района на Ербил и че няколко други френски военнослужещи са били ранени при същата атака. В публикация в X френският лидер написа, че войникът е „умрял за Франция“. Той не посочи коя група е извършила нападението, но категорично го осъди, подчертавайки, че войната в Иран, не може да се използва като оправдание за атаки срещу коалиционни сили. Френската армия по-късно потвърди, че шестима войници, разположени в региона за обучение свързано с анти-тероризъм, са били ранени при удар с дрон. Загиналият военнослужещ бе идентифициран като главен старши офицер Арно Фрион.

Франция поддържа няколкостотин войници около Ербил като част от международната коалиция за борба с бойците на „Ислямска държава“. Атаката срещу френския контингент се случи само няколко часа след като друга военна база в региона – италианска – бе също цел на нападение. От началото на военното действие на САЩ и Израел срещу Иран в края на миналия месец, про-ирански фракции многократно атакуват райони, в които се намират чуждестранни войски в Близкия изток.

Непосредствено след като Макрон потвърди загубата, про-иранска група в Ирак отправи предупреждение към Франция. В съобщение в "Телеграм" групата Ашаб Алкахф заяви, че френските интереси в Ирак и в по-широкия регион ще бъдат „под прицел“. Заплахата дойде след съобщения, че френски самолетоносач е пристигнал в района.

Междувременно в западен Ирак стана инцидент с американски военен самолет. САЩ съобщиха, че американски самолет за въздушно презареждане KC-135 се е разбил, докато втори самолет, участващ в инцидента, е кацнал безопасно. Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), катастрофата не е причинена нито от вражески огън, нито от приятелски огън. Единият самолет е паднал в пустинния регион на западен Ирак, а другият е успял да се приземи без допълнителни проблеми.

По-широкият конфликт продължава да се разраства в региона. В ранните часове на петък израелската армия съобщи, че Иран е изстрелял нова серия ракети към Израел. Израелските отбранителни сили заявиха, че техните защитни системи са били активирани, за да прихванат ракетите. Спешните служби по-късно съобщиха, че двама души са били ранени в северна част на Израел вследствие на атаката.

В същото време Саудитска Арабия бе засегната от нова вълна дронове, свързана с Иран. Саудитското министерство на отбраната заяви, че въздушните им сили са прихванали общо 28 дрона. Според официални съобщения, 12 дрона са били свалени след навлизане в саудитското въздушно пространство. По-ранни вълни от девет, а след това седем дрона също са били унищожени от саудитските сили в отделни сблъсъци.

Саудитските власти наскоро съобщиха за множество опити за нападения с дронове срещу страната, включително няколко, насочени към стратегическото петролно находище Шейба по-рано тази седмица. Иран многократно е заплашвал да наруши глобалната енергийна инфраструктура след ударите на САЩ и Израел, започнали в края на февруари. Тези първоначални атаки убиха върховния лидер на Иран и задействат по-широката регионална война, която се развива в момента.

Ескалиращото противопоставяне вече оказва сериозно влияние върху световните енергийни пазари. Ответните ирански удари с ракети и дронове ефективно спряха голяма част от танкерния трафик през Ормузкия проток – критичен воден път, през който обичайно минава около една пета от световния петрол.

Въпреки рекордното координирано освобождаване на стратегически петролни резерви от потребителските страни, цените на суровия петрол остават над 100 долара за барел. Международната енергийна агенция предупреди, че конфликтът може да предизвика най-голямото нарушение на доставките в световната петролна индустрия досега.

Съобщения от самия Иран също показват продължаващо насилие. Иранските медии съобщиха за нови експлозии в столицата Техеран, което предполага, че военната кампания остава активна. Бойните действия показват малко признаци на забавяне, докато броят на жертвите расте и икономическите тревоги се задълбочават.

Новоназначеният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща беше убит по време на първите въздушни удари на 28 февруари, се закле в четвъртък, че Иран ще отмъсти за смъртните случаи, причинени от атаките. Според иранската държавна телевизия новият лидер обеща ответни действия за това, което той нарече "кръвта на иранските жертви". Хаменей самият е бил ранен по време на първоначалния удар срещу комплекса на баща му, въпреки че подробности за здравословното му състояние и местоположение остават неизвестни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Хаменей да се покаже публично, призовавайки го „да покаже лицето си“. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната кампания срещу Иран напредва бързо. Говорейки в Белия дом, Тръмп каза на репортери, че операциите се движат бързо и че американската армия остава „ненадмината“, въпреки че не коментира директно последните изявления на Хаменей.