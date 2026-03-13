Министър-председателят Андрей Гюров ще посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

В рамките на посещението си премиерът ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.