Гюров ще посети Министерството на външните работи
Министър-председателят Андрей Гюров ще посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.
В рамките на посещението си премиерът ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.
