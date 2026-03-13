  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +5 / +15
Варна: +7 / +12
Сандански: +8 / +15
Русе: +6 / +15
Добрич: +4 / +11
Видин: +6 / +14
Плевен: +4 / +14
Велико Търново: +2 / +15
Смолян: -1 / +7
Кюстендил: +5 / +13
Стара Загора: +4 / +13

Очаква ни слънчево време и пролетни температури

  • Сподели в:
  • Viber
Очаква ни слънчево време и пролетни температури
A A+ A++ A

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. През деня ще е предимно слънчево.

На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

#пролет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?