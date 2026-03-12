Колко време Иран може да води война с Израел и САЩ и какви ракети има?

Режимът в Техеран твърди, че има ресурс да води войната с тези темпове, с които се сражава от 28 февруари, поне още половин година.

Новият военен конфликт в Близкия изток започна, след като Израел и САЩ нанесоха удари по Техеран.

По различни разузнавателни данни преди войната Иран е имал около 2000 ракети с малък обсег – до 1000 километра, и среден обсег – до 2000 километра. Месечно се произвеждат и по 4-5 хиляди дрона „Шахид“.

Не е ясно обаче какви са загубите за иранската военна индустрия за близо две седмици израелски и американски удари, предава бТВ.

Ракетният арсенал е разнообразен. „Шахаб-2“ може да поразява цели на 500 километра, а „Шахаб-3“ – до 1200 километра. „Фатах-1“ и „Фатах-2“ достигат до 1400-1500 километра.

Това е достатъчно, за да бъдат нанасяни удари по Израел и американските бази в региона.

Ракетите „Гадр“ и „Емад“ имат далекобойност до 1800 километра, като в техния обсег попада и нашата страна.

Най-мощните ракети със среден обсег са „Седжил-2“ и „Хорамшар“, с радиус на действие 2000 километра и могат да достигат до Индия или до Западна Европа.

Срещу този арсенал Израел се защитава със своята система за противовъздушна отбрана „Железен купол“, която може да унищожава ракети изстреляни дори от много близко разстояние. От няколко месеца на въоръжение е и лазерната система срещу дронове и нисколетящи обекти „Железен лъч“.

На въоръжение е и американската система „Пейтриът“, която защитава както американските бази около Персийския залив, така и страните-партньори на Вашингтон.