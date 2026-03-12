Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене предложения от служебното правителство удължителен закон. Той ще действа до приемането на редовна финансова рамка.

Промените спрямо настоящия закон, който урежда приходите и разходите на държавата до края на март, са свързани с осигуряване на по-голяма гъвкавост за общините и мандат на правителството след ратификация да кандидатства за финансиране по инструмента SAFE.

Финансовият министър Георги Клисурски представи параметрите на законопроекта, с който се предлагат и по-големи възможности за управление на дълга:

"Много е важно да подчертая, че тук не става дума и не се предлага никакво поемане на нов дълг или увеличаване на дълга. Единствено във връзка с членството ни в еврозоната се предлага възможността, ако държавата в бъдеще иска да предоговоря вече действащи договори за поет дълг, да може да го прави не със 100% от купувачите на този дълг, а с квалифицирано мнозинство само - 2/3".

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни каква е ситуацията с искането на заем за подобряване на отбранителните ни способности:

"3 267 700 000 евро под формата на държавен заем. Заемът по SAFE ще се сключи при благоприятни условия с до 10 г. гратисен период, срок за изплащане до 45 години и доставките ще бъдат освобождавани от ДДС".

От Сдружението на общините направиха редица предложения, които бяха припознати от депутати и вероятно ще бъдат записани в законопроекта между двете четения. Първото в пленарната зала ще бъде утре.