WhatsApp въвежда родителски акаунти за контрол върху профилите на деца

WhatsApp въвежда нови акаунти, управлявани от родители, които ще им дават възможност да контролират как децата използват приложението за съобщения, предаде испанската агенция EFE. Новата функция е насочена към по-малки тийнейджъри и ще бъде въведена поетапно в световен мащаб през следващите месеци.

Според компанията, акаунтите ще бъдат създавани и управлявани от родител или настойник и ще са свързани с неговия собствен профил в приложението. За да активира функцията и да свърже акаунтите, родителят трябва да разполага както със своя телефон, така и с устройството на детето.

След настройването възрастните ще могат да решават кой има право да се свързва с детето и към кои групи то може да се присъединява. Родителите ще имат възможност и да преглеждат заявки за съобщения от непознати контакти, както и да управляват настройките за поверителност.

Допълнителният родителски контрол ще бъде защитен с ПИН код, който може да бъде използван единствено от родителя или настойника. Така, по думите на компанията, семействата ще могат да използват приложението според собствените си правила и разбирания за възпитание на детето.

От WhatsApp подчертават, че личните разговори ще останат защитени чрез криптиране от край до край, което означава, че съдържанието им няма да може да бъде проследено дори от тях.

Новината идва малко след като компанията майка Meta обяви, че социалната мрежа Instagram ще започне да уведомява родители, ако техните деца многократно търсят в платформата съдържание, свързано със самоубийство или самонараняване.