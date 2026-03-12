Земетресение с магнитуд 4,1 удари турската столица Анкара
Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:49 ч. местно време (16:49 ч. българско време) в района на град Хаймана, който се намира на около 55 км югозападно от турската столица Анкара, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 7,74 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението, съобщава БТА.
