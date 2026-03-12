Шефът на Rheinmetall: Европа има критичен недостиг на снаряди

Председателят на борда на най-големия производител на оръжие в Германия Rheinmetall, Армин Папергер, заяви, че в Европа има критичен недостиг на амуниции и предупреди, че в случай на реални военни действия запасите ще се изчерпят в рамките на няколко дни. В интервю за вестник Neue Zürcher Zeitung той отбелязва, че "почти никой в Европа не разполага с достатъчно (боеприпаси)“ и обяви плановете на компанията да увеличи производството на артилерийски снаряди от настоящите 70 000 на 1,5 милиона годишно до 2030 г.



Папергер подчертава и високото търсене на бронирани превозни средства, като изтъква необходимостта от защита на войските от дронове и ракети. Портфейлът с поръчки на Rheinmetall в момента се приближава до 70 милиарда евро и може да се удвои в рамките на една година, като основните доставки са планирани за 2029-2030 г., добавя изпълнителният директор на групата.



Думите на Папергер се потвърждават от данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI): през последните пет години (2021-2025 г.) европейските страни са увеличили вноса си на оръжие повече от три пъти и са се превърнали в най-големия регион по отношение на покупките, като представляват 33% от глобалните доставки. В същото време почти половината от внесените оръжия (48%) са произведени в САЩ, които са затвърдили своето господство, увеличавайки износа за Европа с 217%.



Износът на руски оръжия е спаднал с 64% през същия период. В резултат на това общият дял на Москва в глобалните доставки е бил 6,8%. На фона на дефицита и нарастващата зависимост от чуждестранни доставки, Европа търси начини да ускори развитието на собствения си отбранителен сектор, като активно използва украинския опит.



Според The Wall Street Journal, в рамките на инициативата "Build With Ukraine“ европейските страни имат достъп до модерни украински технологии, които са тествани в бойни условия. През февруари близо до Мюнхен бе открита фабриката за дронове Linz, съвместно предприятие между германската компания Quantum Systems и украинската компания Frontline Robotics.



Около 80% от служителите й са украинци. Продуктите ще бъдат предназначени както за фронтовата линия, така и за европейския пазар. Берлин е отделил над 11 милиарда евро за военна помощ за Украйна през тази година, включително до 2 милиарда евро за субсидиране на съвместно производство. Германското правителство иска да пренасочи поръчките за отбрана от традиционните бронирани технологии към иновации, за да подкрепи стартиращи компании в областта на дроновете и изкуствения интелект.



Според министъра на икономиката Катерина Райхе, Украйна се е превърнала в най-голямото поле за тестване на нови оръжейни системи и Европа трябва да се учи бързо от нея. Освен в Германия, подобни съвместни предприятия се създават и в Норвегия и други страни.



