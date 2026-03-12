Иран позволи на някои кораби да преминават през Ормузкия проток

Иран е позволил на кораби от някои държави да преминават през Ормузкия проток. Това заяви заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт-Раванчи, въпреки че водният път остава на практика затворен заради войната със САЩ и Израел.

„Някои държави вече разговаряха с нас относно преминаването през протока и ние им оказахме съдействие. Що се отнася до Иран, ние смятаме, че държавите, които се присъединиха към агресията, не трябва да се възползват от безопасно преминаване през Ормузкия проток”, каза Тахт-Раванчи в интервю за АФП.

Заместник-министърът заяви също, че Иран не поставя морски мини в Ормузкия проток. Изявлението му дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили са поразили 28 ирански кораба, участвали в поставяне на мини в района.

„В никакъв случай. Това не е вярно”, категоричен бе Тахт-Раванчи, попитан за съобщенията, че Иран минира стратегическия воден път.





