Иван Христанов смени шефовете на три държавни горски предприятия

Служебният министър Иван Христанов освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра са извършени промени и в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.



