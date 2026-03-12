  • Instagram
Иван Христанов смени шефовете на три държавни горски предприятия

Иван Христанов смени шефовете на три държавни горски предприятия
Служебният министър Иван Христанов освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра са извършени промени и в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.


