Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел
Иранското министерство на външните работи обвини ЕС в „съучастие“ с американско-израелските атаки срещу страната, предаде Франс прес.
„Безразличието и съгласието на Европейския съюз към агресията, бруталността и зверствата, извършени от САЩ и Израел, не представляват нищо друго, освен съучастие“, написа в социалната мрежа Екс говорителят на министерството Есмаил Багаи, предаде БТА.
Припомняме, че конфликтът между Иран, Израел и САЩ през 2026 г. представлява мащабна военна ескалация в Близкия изток, която започва в края на февруари 2026 г. и бързо се превръща в регионална криза със световни икономически последици.
- Как започва конфликтът
На 28 февруари 2026 г. САЩ и Израел извършват масирани въздушни удари срещу военни и стратегически обекти в Иран.
Ударите са част от операция, известна като „Operation Lion’s Roar“, насочена срещу:
- ракетни бази
- системи за ПВО
- ядрени и военни обекти.
При атаката е убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, което допълнително изостря конфликта.
САЩ и Израел заявяват, че целите са:
- предотвратяване на иранска ядрена програма
- унищожаване на ракетния потенциал
- ограничаване на влиянието на Иран в региона.
- Отговорът на Иран
Иран реагира почти веднага с масирани ответни удари:
- стотици балистични ракети и дронове срещу Израел
- атаки срещу американски бази в Близкия изток
- удари по държави, където има американски военни (Катар, Бахрейн, ОАЕ, Кувейт и др.).
Паралелно:
- "Хизбула" започва атаки срещу Израел от Ливан
- регионът се приближава до по-широка война
- Разширяване на конфликта
Конфликтът не остава само между трите държави.
Военни действия
- продължават въздушни удари върху иранска инфраструктура
- има нападения срещу нефтени съоръжения и пристанища
- военноморски инциденти в Персийския залив.
Кибервойна
- САЩ и Израел извършват кибератаки срещу иранските системи за командване
- Иран и свързани групи отговарят с кибератаки.
- Стратегическата точка: Ормузкият проток
Един от най-важните елементи на кризата е Ормузкият проток.
Иран атакува кораби и заплашва да затвори протока.
Това е критично, защото около 20% от световния нефт преминава през него.
Резултат - цената на петрола скача от около 70 до над 110 долара за барел.
- Политическите последици
След убийството на Хаменей нов лидер става Моджтаба Хаменей (неговият син). В Иран има големи демонстрации и политическо напрежение.
Много държави и ООН критикуват началните удари срещу Иран като нарушение на суверенитета.
- Хуманитарни и културни щети
Военните действия водят до цивилни жертви, разрушения на инфраструктура, повреди по исторически обекти в Иран (напр. дворци в Исфахан и Техеран).
Конфликтът през 2026 г. е резултат от години на напрежение около ядрената програма на Иран и регионалното влияние на Техеран. Масирани удари на САЩ и Израел срещу Иран, последвани от ответни атаки, превръщат кризата в най-голямата военна ескалация в Близкия изток от десетилетия.