МС предлага директни помощи за домакинствата и бизнеса заради скъпите горива

"Служебното правителство работи активно по ограничаване на натиска върху цените на горивата и подготовката на мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров, който уточни, че още от началото на седмицата кабинетът анализира ситуацията на пазара на нефтопродукти.

По думите му във вторник е била сформирана специална работна група, която има за задача да уточни и „калибрира“ конкретните действия на държавата в настоящата ситуация. Очаква се окончателните разчети за програмата да бъдат готови в рамките на ден–два.

Сред основните приоритети на кабинета е подкрепата за най-уязвимите домакинства, които ще бъдат най-силно засегнати от евентуалното поскъпване на горивата. Правителството обмисля предоставянето на директни помощи. „Предлагаме превеждане на средства по сметките на българските граждани, които отговарят на определени доходни критерии“, обясни Гюров. Той подчерта, че целта е да се помогне на хората, без да се нарушават пазарните механизми и без да се стига до недостиг на горива.

Премиерът предупреди, че по-високите цени на бензина и дизела може да се отразят върху редица други сектори на икономиката, включително върху цените на стоките и услугите.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски уточни, че подпомагането ще бъде насочено към физически лица с по-ниски доходи, включително пенсионери. По думите му Националната агенция за приходите разполага с информация за всички видове доходи на гражданите. Тя ще бъде използвана за анализ и определяне на максимален допустим доход, по който ще бъде определен кръгът на хората, имащи право на помощ. „Ще се анализират всички видове доходи и чрез определени критерии ще се определи кои лица могат да получават тези средства“, обясни Клисурски. Финалните разчети се очаква да бъдат готови до два дни.

Правителството подготвя и мерки в помощ на бизнеса, особено на компаниите, свързани с доставки и транспорт на хранителни продукти. Служебният министър на икономиката Ирина Щонова съобщи, че въвеждането на въглеродния компонент към тол таксите, планирано за 1 април, ще бъде отложено с няколко месеца, за да се намали натискът върху фирмите.

В същото време Националната агенция за приходите вече е започнала мониторинг на търговските надценки на бензиностанциите. „Ще има засилен контрол върху всички продавачи на горива, за да сме сигурни, че цените не са резултат от спекула“, подчерта финансовият министър.

Въпреки напрежението на международните пазари, Клисурски отбеляза, че към момента увеличението на цените на бензина и дизела в България все още не е толкова високо, че да налага прилагането на широк пакет от извънредни мерки.

Гюров коментира и критиките от страна на политически партии, като заяви, че е по-добре те да се съсредоточат върху законодателните инициативи в парламента. „Много е мило, че определени политически партии се опитват да се бъркат в работата на правителството, но моята препоръка към тях е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да се разгледат тази и следващата седмица“, посочи премиерът.

