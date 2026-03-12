  • Instagram
"София Филм Фест" започва под надслов „Купонът продължава!"

"София Филм Фест" започва под надслов „Купонът продължава!"
Започва 30-ият юбилеен международен филмов фестивал „София Филм Фест“. Мотото на събитието тази година е „Купонът продължава!“. В дните до 31 март богатата програма ще включва повече от 150 пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни ленти.

След като ги изгледат на голям екран, кинолюбителите ще могат да се срещнат с голяма част от създателите. Организаторите продължават и традицията да представят специална селекция от филми онлайн.

„София Филм Фест” ще гостува Пловдив, Варна и Бургас.

„Един от най-важните акценти във фестивалната програма и мисия от неговото създаване е подкрепата на българското кино във всичките му творчески проявления. Конкурсът за български късометражен филм се превърна в традиция и подкрепя млади автори, реализирали своите проекти за кратки киноразкази“, коментираха организаторите по-рано.


#София филм фест

