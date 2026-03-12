Какви са мерките на правителството заради поскъпването на горивата
Мерките, които ще вземе правителството, са изключително таргетирани и се опитват да решат три основни проблема, обяви премиерът Андрей Гюров.
Трябва да се даде помощ на най-уязвимите групи от обществото, посочи още Гюров.
Още по темата:
- » Свикват спешно парламента заради кризата с горивата
- » Горивата у нас поскъпват драстично
- » Бензинът А95 и дизелът са поскъпнали със съответно 0,80 и 1,56 на сто на седмична база
Коментирай
Най-четено от Общество
Внасят предложение за великденски добавки на пенсионерите17:20 09.03.2026 | Общество
130 000 коли нарушиха забраната за малкия ринг в София18:00 05.03.2026 | Общество
Последно от Общество