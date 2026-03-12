Борисов пред Патрашкова: Не ходя по ресторанти, лизнеш от ракията, пък после ще кажат "изпи едно кило ракия"

Аз винаги съм бил честен с българите, за добро или за лошо, когато има какво да споделя с тях. Моите притеснения са, че тази война в Иран ще продължи по-дълго, отколкото очакваме. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който даде едночасово интервю за YouTube канала на Кристина Патрашкова "Без филтър".

Борисов си спомни годините, в които е бил на посещение в Иран, отбелязвайки, че хората, с които се е срещал тогава, "вече не са между живите". С носталгия той заяви, че "светът беше по-различен тогава".



"Имаше Мински споразумения, Меркел, Макрон, Путин, пиеха бира, президентът на Русия, Медведев, идваше в Брюксел. Някак си светът изглеждаше по друг начин."

Борисов изрази надежда, че разговорът между Путин и Тръмп, както и посещението на американския президент в Пекин, ще дадат резултат и посока, която "да води към спокойствие".

"Аз не бих постъпил като служебния премиер и да кажа, че всичко е точно. След като близо 20 барела преминават през Иран, това със сигурност ще наруши веригите на доставките. Ако войната продължи по-дълго, светът ще забуксува. Това, че днес имаме запаси и сме подсигурили, това, че рафинерията днес работи, не означава, че има гаранция, че това ще е така, ако войната продължи. Тогава ще се качат цените на горивата. Ние сме подвласни изцяло на външната конюктура. Аз съм последния, който би искал да плаши хората и да тръгнат да се презапасяват."

Попитан дали е бил свален или сам си е тръгнал, Борисов заяви, че "със 100 депутата не могат да го свалят", а той си е тръгнал, за да има спокойствие.

"Властта се дава от Бога и от народа", отбеляза лидерът на ГЕРБ. "В деня, в който обявихме, че си подаваме оставката, вотът на недоверие към кабинета "Желязков" не мина. Не опозицията ни свали, ние сами го направихме, за да прекратим напрежението. Колкото и хиляди да има на площада, на изборите гласуват милиони българи – от тях зависи кой да управлява държавата.

Попитан как би накарал поколението Z да гласува за него, Борисов заяви, че единствено ГЕРБ гарантира стабилност.

"Ние построихме метрото, ние направихме така, че Черно море да бъде чисто. Ние ги вкарахме в Шенген и в еврозоната, за да пътуват по света спокойно", допълни лидерът на ГЕРБ, като отбеляда, че е обграден от много млади хора. "Нима в Китай Си Дзинпин е по-млад от мен? Нима в Русия Путин е по-млад от мен? В политиката, това искам най-приятелски да им кажа, на младите, както медицината и архитектурата, е занаят. Винаги, като млад в казармата, съм си мислил, че офицерите ми са по-тъпи от мен", коментира Борисов. "Когато аз бях на 40 години и станах кмет на София, най-новите тролеи и трамваи бяха по-възрастни от мен. Днес младите българи се возят в градски транспорт и метро, които са по-модерни от тези в Париж."

"Гласуващите за партията на Румен Радев трябва да знаят, че подкрепят безмилостния договор с "Боташ", заради който българите плащат на Турция по 550 хиляди евро на ден", каза още Борисов. "Днеска сутринта от джоба на всеки българин са извадени едно-две евра и са пратени в Турция. Щом това е начина да те харесват... сключваш договор за милиарди, които да плащат българите, и те викат: "Браво, ей този трябва да ни управлява".

Попитан дали не е помогнал на Радев да влезе на "Дондуков 2", Борисов отговори: "Няма ненаказано добро."



"ПП-ДБ еднолично управляват държавата с 10-15% подкрепа и се държат все едно са спечелили изборите с пълно мнозинство. Всичките им областни координатори са назначени и за областни управители – правят си партийните събрания в областните управи и говорят от името на държавата."

Той все пак отбеляза, че ГЕРБ ще подкрепи удължителния бюджет.

"Няма модел Борисов-Пеевски, има модел ГЕРБ-Борисов. Защо не говорят за модела Борисов-Петков-Василев-Мирчев-Божанов-Атанасов-Пеевски", попита той.

За "Петрохан" Борисов заяви:

"Знаете ли, има неща, които са толкова гадни, че когато ги коментираш, влизаш в политическо говорене. Това няма как да е и другояче, защото са замесени маса народ от ПП-ДБ във всичко това."

Той отказа да коментира семействата, които са оставили децата си да бъдат гледани в "Петрохан".

"Всеки знае себе си, има много трудни деца, трудни семейни взаимоотношения. Като полицай с доста трудни деца съм се срещал, сега ги наричат локали. Винаги ги е имало, майка ми ги наричаше гамени. Нито искам да ги нападна, нито да ги оправдая", коментира той.

За познанството си с Ангела Меркел Борисов отбеляза, че който я познава, знае, че "приятелство с нея" е силно изказване.

"Тя харесваше дисциплината в ГЕРБ и в Бългалия", допълни той.

Борисов отбеляза, че много му харесва как се бие украниската армия. Бившият премиер обаче изрази надежда, че Тръмп ще успее да постигне мир между Киев и Москва.

Относно изказването му, че "няма приятели и е сам като куче" от 2010 година, Борисов заяви, че "това, което е казал, важи и до ден днешен".

"Всеки, който се е нарекъл мой приятел, вече нищо не може да прави в България. Нищо. Ако аз имам приятелски чувства, симпатии, към даден човек, не мога да му причиня това зло. Затова искрено се дразня, когато се говори за олигархия. Олигарсите са тези, които заграбиха държавно имущество, които живеят в палати и къщи за милиони. Всеки съсед в Банкя ще ви каже - аз съм си там, където съм се родил. На същото място, в същата къща, със същите съседи. Радвам се, като ми дойдат внуците на гости. А като има мачове на "Левски" и "Реал Мадрид", викам футболисти, с които играем, пеем, да гледаме заедно мача. Такива са ми приятелите - хора, които нямат нищо общо с политиката - футболисти, каратисти, за да не ме занимават с нищо."

Борисов заяви, че не е ходил на гости на нито един от членовете на партията. Никой пък не ходел да обядва или вечеря с него.

"С Цветелина страшно много се разбирахме, много умна жена, на много неща ме е научила. Когато реших да направя ГЕРБ, седнахме, помня като като ден днешен този разговор, тя каза: "Аз искам да се занимавам с бизнес, ти си политик, това ще е проблем". Всичко съм си постигнал сам. Дядо ми не е бил червен олигарх, никой не ми е подарил завод "Мраз" и не ми е донесъл червено куфарче. Каквото съм постигнал в живота и в политиката, съм го постигнал сам. Затова се разделихме. Разрева се тя, на мен ми стана криво. Дори избягвам и да я чувам, защото пази боже да я подслушват, да чуят, да й казвам здрасти. Жертвите са големи. Може би щяхме да сме щастливи, да си имаме деца... Но заради това и до ден днешен съм си сам."

Лидерът на ГЕРБ заяви, че не ходи и по кафеа и ресторанти, защото всеки те гледа и "лизнеш от ракията, пък после ще кажат "изпи едно кило ракия".