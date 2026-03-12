  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +13
Варна: +8 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +9
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +11
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

България е в топ пет в света по стрес на работното място

  • Сподели в:
  • Viber
България е в топ пет в света по стрес на работното място
A A+ A++ A

България е сред първите пет държави в света по стрес на работното място и риск от професионално прегаряне, показват данни на Българската стопанска камара.

Почти половината от болничните се взимат именно заради това, а загубите за бизнеса надхвърлят 300 милиона евро годишно.

„Проблемите у нас са същите като по света. Те са свързани с промяната на технологиите, бизнес средата и новите изисквания към хората. Това предизвиква хроничен стрес, а прегарянето е резултат от продължителното му въздействие“, поясни Томчо Томов от Българската стопанска камара в ефира на NOVA NEWS.

Най-засегнати са упражняващите професии, свързани с работа с хора и управление на емоционални конфликти, както и такива с постоянно пресиране за бързи и високи резултати. Томов посочи конкретни сектори - здравеопазването, социалните дейности, образованието, журналистиката, транспортът, услугите, системата за охрана и сигурност, съдебната система.

Според д-р Велислава Донкина бърнаутът не е заболяване, а психическо състояние, което прогресира.

„Решението е в умението на хората да се справят със стреса и в подкрепата на работодателите. Служителите трябва да се чувстват ценени, а компаниите да изградят системи за подкрепа и грижа“, заяви тя.

И подчерта, че в България липсва култура за психично здраве на работното място, а болничните често се използват и за справяне с конфликти или разрешаване на лични проблеми.

#стрес

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?