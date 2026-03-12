След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица .

Българската баскетболна звезда Александър Везенков се намира в двоен неприятен момент в живота си. Играчът на Олимпиакос все още очаква завръщането си в игра след контузия, а в същото време се е разделил със своята доскорошна любима Никол Елефтериаду. Връзката между двамата продължи близо четири години.

„Везенков и Никол Елефтериаду решиха да тръгнат по различни пътища в живота и прекратиха връзката си. Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше максимално светлините на прожекторите, защитавайки личния си живот. Раздялата се е случила преди известно време, но е останал скрита, тъй като и двамата са избрали да не я разкриват“, пише изданието Basketvoice.gr.

Атрактивната брюнетка беше една от водещите фигури на женската водна топка в Гърция, но прекрати кариерата си след края на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

