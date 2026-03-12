Явор Божанков: "Продължаваме промяната" не ме искат в листите

От "Продължаваме промяната" са отказали да издигнат отново Явор Божанков като кандидат-депутат. Това става ясно от негова публикация във "Фейсбук".

"Предстоят преговори за листите, а колегите от „Продължаваме промяната" категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", пише той.

Божанков е номиниран от страната на „Да, България" и на „Демократи за силна България" в синята коалиция, за което благодари.

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание", написа още той.

Казусът коментира в параламента и Божидар Божанов от ДБ.

"Структури на колегите от ДСБ са предложили г-н Божанков и разговорите за листите продължават", посочи той.