Вдигнаха глобите за дискриминация до 2000 евро

Парламентът прие на второ четене окончателните промени в Закона за защита от дискриминация, с които драстично се увеличават финансовите санкции за нарушителите и се дават нови правомощия на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Законопроектът, изготвен и внесен от бившия редовен кабинет на Росен Желязков, цели да синхронизира българското законодателство с новите европейски изисквания за органите по въпросите на равенството.

Според приетите текстове, всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона и деянието му не подлежи на по-тежко наказание, ще понася значително по-сериозен финансов удар. Досегашният диапазон на глобите, който варираше от 250 до 2000 лева, се заменя със санкции в размер от 500 до 2000 евро.

Имунитет срещу натиск

Ключова промяна засяга статута на самите членове на Комисията за защита от дискриминация. Те вече няма да носят наказателна или гражданска отговорност за служебните си действия и постановените от тях актове. Единственото изключение от това правило остава хипотезата за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Според мотивите към закона, липсата на подобна защита досега е създавала реални предпоставки за институционален и персонален натиск върху органа чрез завеждане на дела от недоволни страни в производството. Новият функционален имунитет гарантира пълната им независимост.

Повече права в съдебната зала

С новите поправки се разширяват и правомощията на комисията в полза на гражданите. След изрично предварително съгласие на засегнатото лице, КЗД получава правото да обжалва административни актове, които нарушават принципа на равно третиране. Институцията ще може също така да завежда искове и да встъпва като заинтересована страна по съдебни дела, свързани с дискриминационни казуси.