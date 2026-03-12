Растящ риск от глад: Войната в Иран заплашва реколтите, торовете и горивата

Докато вниманието е насочено към блокираните танкери с петрол и втечнен природен газ (LNG) в Ормузкия проток, войната в Иран създава по-тиха, но не по-малко тревожна заплаха: прекъсвания в световните доставки на торове и храни. Държавите от Персийския залив, включително ОАЕ, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн и Саудитска Арабия, са силно зависими от тези доставки за поддържане на населението и селското стопанство, а почти една пета от световната търговия с торове минава през региона.

Според UNCTAD около 1,33 милиона тона торове преминават през Ормуз всеки месец. Затваряне само за 30 дни може да предизвика сериозни недостиг и да засегне култури, зависими от азот, като царевица, пшеница и ориз. Джоузеф Глаубер от Международния институт за изследване на хранителната политика предупреди, че по-високите цени могат да принудят фермерите, особено в по-бедни страни, да намалят употребата на торове или да преминат към култури с по-ниска нужда от азот, което ще подкопае световното производство.

Конфликтът добавя трети голям шок за световната хранителна сигурност за шест години, след пандемията от COVID-19 и нарушаването на украинския износ на зърно от Русия през 2022 г. Анализатори отбелязват, че други големи производители на торове, включително Русия, Китай, САЩ и Мароко, имат ограничен резервен капацитет и не могат бързо да компенсират недостига от Залива. Увеличението на производството е допълнително ограничено от високите цени на природния газ, които намаляват икономически жизнеспособното производство на азотни торове.

Цените на енергията засилват заплахата. Брентът остава на висока цена около 89 долара за барел след скок до 119,50 долара по-рано тази седмица, което доведе до резки увеличения на цените на дизела в САЩ, Европа и Азия. Главният изпълнителен директор на МВФ Кристалина Георгиева предупреди, че продължително 10-процентно увеличение на енергийните цени за една година може да добави 0,4 процентни пункта към глобалната инфлация и да намали икономическия растеж до 0,2%. Джоузеф Глаубер подчерта, че разходите за енергия съставляват около половината от разходите за производство на храни – от машини и транспорт до преработка и охлаждане – което увеличава ефекта върху потребителите по целия свят.

Страни, зависими от вноса, са най-уязвими. Индия разчита на Залива за до две трети от вноса си на азотни торове, което поставя под риск сезона на засаждане по време на мусоните. Бразилия, голям износител на селскостопанска продукция, получава около 40% от торовете си от Залива, и всяко продължително прекъсване може да намали добивите на соя и царевица при вече ограничено световно предлагане. Африка на юг от Сахара, където използването на торове вече е под оптималното ниво, е изправена пред най-големия дългосрочен риск, като дребните фермери могат да бъдат принудени да намалят употребата още повече, засилвайки глада.

Самият Иран се бори с нарастваща инфлация, надхвърляща 40%, и растящи цени на храните, ситуация, която вероятно ще се влоши с увеличаването на енергийните разходи и логистичните нарушения. Страните от Залива, внасящи 80–90% от храната си, също са изложени на риск; продължително затваряне на протока може да изчерпи стратегическите им резерви за месеци, налагайки ограничения или скъпи пренасочвания през Червено море и Оманския залив.