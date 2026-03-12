Хотелиерите във Варненско са обявили атрактивни цени за Великден

Очакванията за Великден през тази година за съжаление не са много розови, а търсенето е доста по-слабо, отколкото през 2025 година, коментира за БТА съпредседателят на Варненската туристическа камара проф. Стоян Маринов, който присъства на Третото издание на туристическия форум „Hospitality & Tourism Summit – HTS 2026, който се провежда в крайморския град.

Според него може би основната причина за това е, че празникът е доста по-рано - 10-13 април. Повечето от хотелиерите са обявили атрактивни цени, даже могат да се намерят намаления към момента 25 - 35 процента, а има по-малко от месец до Великден, посочи Маринов.

Той коментира още, че е слабо търсенето от румънския пазар, защото и те са в криза. По тази причина някои от хотелиерите, които миналата година работиха, даже в момента, поради ниска заетост, се чудят дали да отворят, каза проф. Маринов.

Маринов обясни, че за Великден търсенето по Черноморието от българските туристи е доста ограничено. По думите му те предпочитат, особено в този ранен период, повече СПА курортите - Велинград, Павел баня, Сандански, село Баня и, разбира се, близките съседни страни - Турция, Сърбия. И поради тази причина нещата не изглеждат никак оптимистично за този Великден, смята той.

Маринов посочи още, че е трудно да се каже какъв е спадът в сравнение с Великден през миналата година, но след като хотели декларират, че са на 50 процента по-зле от 2025 година, означава, че нещата са наполовина спрямо от нея.

Някои от хотелите не са и обявявали оферти, защото трябва да отворят за 2-3 дни по Великден, след това пак да затворят, тъй като сезонът започва в края на май. В заключение можем да кажем, че тази година Великден ще е доста по-слаб от миналата година, обобщи експертът.