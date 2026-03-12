  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +13
Варна: +8 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +9
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +11
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Запрянов: Операцията в Иран доведе до дестабилизация близо до нас

  • Сподели в:
  • Viber
Запрянов: Операцията в Иран доведе до дестабилизация близо до нас
A A+ A++ A

Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион. Непровокирани с нищо атаки срещу Кипър и Турция от страна на Иран предизвикват сериозна загриженост. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на съвместна пресконференция с министъра на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, който е на посещение у нас по покана на Запрянов.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.


Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви Атанас Запрянов. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи, обясни министърът.

Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

#Атанас Запрянов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?