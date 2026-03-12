Йордан Цонев: Искаме фонд срещу скъпите горива

Проект за решение, с което държавата да компенсира бизнеса и потребителите за високите цени на горивата, внесоха в Народното събрание от "ДПС - Ново начало". Законодателната инициатива идва на фона на глобалното поскъпване на петрола след военните действия в Иран, обяви Йордан Цонев, цитиран от БТА.

Идеята на парламентарната група е да се създаде специализиран спасителен фонд. Средствата в него трябва да се набират от повишените постъпления от ДДС, генерирани заради по-високите цени на суровия петрол и природния газ на световните пазари. Според Йордан Цонев по този начин мярката няма да натовари разходната част на държавния бюджет.

Алтернативен източник на свежи пари за фонда може да бъде Българската банка за развитие (ББР), става ясно от думите на заместник-председателя на партията. Целта е институциите да реагират своевременно на задълбочаващата се криза.

Без таван на цените

Предложените компенсации са насочени към всички сектори на икономиката, но с основен акцент върху транспортния и селскостопанския бизнес, които са най-тежко ударени от ценовия шок по бензиностанциите. От "ДПС - Ново начало" са категорични, че държавата трябва да предприеме спешни мерки по примера на други европейски държави, но категорично отхвърлят идеята за въвеждане на пределни цени за литър гориво у нас.

"Това е непазарна мярка и тя не винаги сработва. На този етап смятаме, че трябва да я избегнем", заяви Йордан Цонев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той допълни, че парламентарната група е готова да инициира извънредни заседания на Народното събрание по темата, въпреки че страната се намира в активна предизборна кампания.