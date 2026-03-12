ГЕРБ с предложение: Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември

ПГ на ГЕРБ-СДС внесе в деловодството на Народното събрание Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, в който се предлага великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември.

В законопроекта се предлага за посрещане на великденските и коледните празници ежегодно през месец март и месец декември се предоставя целева помощ на подпомагани по чл. 12, ал. 1; подпомагани с месечна целева помощ младежи от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път; подпомагани по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 за текущия отоплителен сезон; подпомагани по реда на чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; подпомагани по реда на чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

В случай, че подпомаганият попада в повече от една от целевите групи по ал. 1, помощта се отпуска само на едно от основанията.

Помощта се предоставя служебно, като за отпускането ѝ не се прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и чл. 13.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

В „Преходни и заключителни разпоредби“ е отбелязано, че целевата помощ по чл. 12а от Закона за социално подпомагане не се счита за доход на лицата и семействата при реализиране на правата им по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него до 6 месеца от влизането му в сила.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

В мотивите вносителите Деница Сачева и група народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС отбелязват, че системата за социално подпомагане в Република България е изградена на принципа на обща солидарност на обществото за подпомагане на нуждаещите се лица и семейства. Към момента при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички нискодоходни лица по време на най-светлите празници, с изключение на пенсионери, чийто размер на пенсията е под линията на бедност. По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство.

За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи.

С оглед гореизложеното е изготвено законодателно предложение за допълнение на Закона за социално подпомагане с цел въвеждане на нова целева помощ на най-уязвимите лица и семейства, които са в невъзможност да посрещнат традиционните празници. По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни родители и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Предвижда се за осигуряването на тази помощ да не се извършва преценка и допълнителна социална анкета, тъй като целевите групи от правоимащи лица вече се подкрепят от системата за социално подпомагане или получават семейни помощи. За тези лица вече е направена оценка от социалните служби на база на първоначално заявяване за подпомагане. Това означава, че правоимащите са идентифицирани като нуждаещи се, като автоматичното идентифициране на получателите на целевата помощ ще допринесе за спазване на принципа за намаляване на административната тежест за гражданите.

Подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави членки на Европейския съюз. Такъв тип подкрепа е в унисон и с принципите на Европейския съюз по отношение на социалните права и защита на уязвимите групи от населението.

Регламентирането на този вид целева социална помощ в Закона за социално подпомагане е мярка, която ще засили доверието на гражданите в институциите и ще подобри ситуацията им по празниците чрез регулярна държавна подкрепа в дългосрочен план.

По отчетни данни на НОИ през 2024 година на средно 432 401 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 200 лв. за тези от тях, чийто размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 526 лв. Изплатените средства са в общ размер от 87 100 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2024 г.

Следва да се има предвид, че през месец декември 2024 г. броят на пенсионерите, обект на подпомагане с добавка за коледните празници намалява, поради осъвременяване на размера на пенсиите от 01.07.2024 г.

През 2025 г. на средно 611 500 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 170 лв. за тези от тях, чиито размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 638 лв. Изплатените средства са в общ размер от 98 720 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2025 г.

Като основания на законодателната инициатива вносителите изтъкват, че всяка година в обществото два пъти годишно – преди Коледните и Великденските празници, се разгаря дискусия за придобилите популярност коледни и великденски добавки за пенсионери. Единственото условие за получаването им е определен размер на пенсията, добавките към нея и компенсациите, определен като горна граница от правителството. Този размер за всяка година е различен, в зависимост от възможностите на бюджета и броя на обхванатите лица. Този подход се възприема от редица групи в обществото като несправедлив, защото не отчита реалното имотното състояние или други доходи и не взема предвид, че най-уязвими в обществото често са и многодетни семейства, самотни родители, самотно живеещи хора със здравословни проблеми и други.

Не на последно място начина на изплащане на тези добавки изкривява пенсионния модел, защото не би следвало да се разглежда като добавка към пенсия, а като социална подкрепа и съответно елемент от системата за социално подпомагане.

Посочва се и че подобна практика е доказано работеща в държави като Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, някои кантони на Швейцария, в които е въведен коледен бонус за бедни или сезонни плащания за Коледа и Великден като социално подпомагане.