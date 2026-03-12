Остават 20 дни за кандидатстване за отличията „За жените в науката“ – три млади изследователки ще получат по 7000 евро

Само 20 дни остават до крайния срок за кандидатстване за националните отличия „За жените в науката“, които ще подкрепят три млади български изследователки с по 7000 евро за развитието на техните научни проекти. Кандидатури се приемат до 31 март 2026 г., а конкурсът е отворен за жени учени до 35 години, които са докторанти или вече имат защитена докторска степен и работят по изследвания в областта на природните науки.

Тази година за първи път в 16-годишната история на програмата в България към журито на конкурса се присъединява учен от Българската академия на науките. Проф. Нели Косева от Института по полимери към БАН – утвърден изследовател в областта на полимерната химия и материалознанието – ще бъде част от експертния състав, който ще оцени кандидатурите и ще избере лауреатките за 2026 г.

До момента журито на програмата традиционно включваше учени от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, дългогодишен академичен партньор на инициативата в България. Включването на представител на Българската академия на науките разширява експертния състав и е още една стъпка към по-тясно сътрудничество между водещите научни институции в страната.

„За нас е важно програмата да продължава да привлича изявени учени, които със своята експертиза да подкрепят и насърчават жените изследователи в България. Включването на представител на Българската академия на науките тази година е още една важна стъпка към по-тясно сътрудничество между научните институции в страната и към още по-широка подкрепа за младите таланти“, коментира Саня Бург, директор „Комуникации и ангажираност“ на L’Oréal за региона Адриа-Балкани.

Проф. Нели Косева е утвърден български учен в областта на полимерната химия и материалознанието. Тя е професор в Института по полимери към БАН и ръководител на научното направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“. Нейните изследвания са насочени към разработването на иновативни полимерни материали, включително биоразградими и биосъвместими полимери, полимерни наноматериали и материали с биомедицинско приложение, които намират приложение в медицината, енергетиката и опазването на околната среда.

Тя е автор на над 50 научни публикации в международни научни издания с повече от 480 цитирания и участва в редица национални и международни изследователски проекти. В периода 2012-2020 г. е директор на Института по полимери към БАН и е носител на голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за успешен ръководител на международен научен проект.

16 години подкрепа за жените в науката

Националната програма „За жените в науката“ се реализира в България от 2010 г. от L’Oréal и ЮНЕСКО, в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Националната комисия за ЮНЕСКО – България.

През годините инициативата се утвърди като една от най-разпознаваемите платформи за подкрепа на младите жени учени в страната. До момента тя е отличила 42 български изследователки с общ награден фонд от 210 000 евро, а техните проекти обхващат области като медицина, химия, биология, физика и екология.

Именно такива изследвания показват как науката може да предложи решения на реални обществени предизвикателства – от нови медицински терапии до устойчиви технологии за бъдещето.

Кандидатстването за 16-ото издание на програмата е отворено до 31 март 2026 г., а трите лауреатки ще бъдат обявени на официална церемония през есента.



