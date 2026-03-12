  • Instagram
Депутатите гласуваха 15 години затвор за педофилия

Народното събрание прие на първо четене пакет от промени в Наказателния кодекс, които предвиждат драстично по-строги наказания за сексуални посегателства над деца, разпространение на порнография и създаване на незаконни сметища, съобщава NOVA.

Новите текстове предвиждат до 15 години лишаване от свобода за лица, извършили сексуални престъпления срещу деца на възраст до 10 години.

Ключова промяна е свързана със срока на давност при преследването на подобен тип престъпления. Според приетите текстове давността ще започва да тече едва след като жертвата навърши пълнолетие. Целта на законодателите е пострадалите да имат реалната възможност лично да сезират компетентните органи, когато са достатъчно зрели да осъзнаят случилото се.

Удар срещу порнографията и екопрестъпленията
Депутатите завишиха сериозно и санкциите за разпространение на порнографски материали. Досегашното наказание от до една година затвор се заменя с лишаване от свобода за срок от една до пет години.

Наред с престъпленията срещу личността, парламентът криминализира и тежките екологични нарушения. Създаването на големи нерегламентирани сметища вече ще се преследва от закона, като за подобно деяние са предвидени сурови санкции, включително и ефективна присъда.

#депутати

