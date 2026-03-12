Пенсионери източиха над 120 хиляди лева чрез ТЕЛК

Двама възрастни мъже от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 хиляди лева чрез неправомерно получаване на социални придобивки. Измамата е разкрита от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР - Разград.

При мащабна проверка разследващите установяват, че 69-годишен мъж е източвал социалната система в продължение на почти две десетилетия. Според данните на МВР - Разград, "в условията на продължавано престъпление е получил без правно основание" общо 49 400 лева за периода от август 2006 година до днес. Парите са му изплащани под формата на лична пенсия, като за целта е използвано неистинско експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Втори случай с огромни суми

По напълно идентична престъпна схема друг жител на града, на 70-годишна възраст, е прибрал още по-голяма сума от държавния бюджет. От юни 2004 година до момента той е усвоил 71 280 лева. Средствата са му изплащани като "помощи, добавки и пенсии за инвалидност", като основанието отново е било фалшифициран медицински документ. Общата щета за данъкоплатците от двете престъпления възлиза на 120 680 лева.

По двата случая вече са образувани досъдебни производства.

Измамите с ТЕЛК решения са тежък и дългогодишен проблем в областта, по който институциите работят целенасочено. През годините полицията в Разград е установила десетки случаи на източване на бюджета чрез фалшива нетрудоспособност. Още през 2016 година общо 144 души бяха осъдени по актове на Районна прокуратура - Разград, след като бяха уличени като "мними пенсионери, използвали неистински официални документи", за да получават незаконно пари за диетично хранене, лекарства и транспорт.