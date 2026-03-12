Балабанов: Денков е регистрирал училище "Космос", а Белобрадова го е рекламирала

Пред медиите депутатът от ''Има такъв народ'' Станислава Балабанов представи резултати от проверка на частното училище ''Космос'', което нашумя покрай казуса ''Петрохан'', предаде репортер на ФОКУС.

''При проверката са установени - липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование, без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е трябвало да бъдат изададени'', каза Балабанов и допълни, че преподавателите в това училище нямат нуждата квалификация да преподават.

Балабанов посочи още, че след проверката е станала ясно още, че училище ''Космос'' е имитирало провеждане на изпити, пишело е оценки без децата са се явявали на тези изпити и, че са издавани фалшиви документи за завършено образование.

''Разрешителното за това училище става в последната седмица на мандата на Николай Денков като министър на образованието'', каза Балабанов и допълни:

"Рекламната кампания това училище всеки ден е седяла на фондацията, която се казва ''Майко мила'', която е на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова''.