  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +13
Варна: +8 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +9
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +11
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Балабанов: Денков е регистрирал училище "Космос", а Белобрадова го е рекламирала

  • Сподели в:
  • Viber
Балабанов: Денков е регистрирал училище "Космос", а Белобрадова го е рекламирала
A A+ A++ A

Пред медиите депутатът от ''Има такъв народ'' Станислава Балабанов представи резултати от проверка на частното училище ''Космос'', което нашумя покрай казуса ''Петрохан'', предаде репортер на ФОКУС.

''При проверката са установени - липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование, без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е трябвало да бъдат изададени'', каза Балабанов и допълни, че преподавателите в това училище нямат нуждата квалификация да преподават.

Балабанов посочи още, че след проверката е станала ясно още, че училище ''Космос'' е имитирало провеждане на изпити, пишело е оценки без децата са се явявали на тези изпити и, че са издавани фалшиви документи за завършено образование.

''Разрешителното за това училище става в последната седмица на мандата на Николай Денков като министър на образованието'', каза Балабанов и допълни:

"Рекламната кампания това училище всеки ден е седяла на фондацията, която се казва ''Майко мила'', която е на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова''.

#Балабанов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?