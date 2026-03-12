Вдигат гръцки изтребители за тренировки над България

Военновъздушните сили на България и Гърция започват съвместни тренировъчни полети в родното въздушно пространство. Целта на ученията е засилване на контрола и охраната на небето над страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Разрешение за престой

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов издаде заповед, с която от днес се разрешава преминаването и престоят на два гръцки изтребителя F-16 на българска територия. Машините пристигат със своите екипажи, щатно въоръжение и помощен персонал от до 50 военнослужещи. От военното ведомство уточняват, че действията са изцяло съобразени със законовите разпоредби и не представляват подготовка за реални военни операции.

Учения на летище "Васил Левски"

По-рано през седмицата български многоцелеви изтребители F-16 също проведоха тренировъчни полети. Маневрите се състояха на летище "Васил Левски" в София. Според Министерството на отбраната целта на тези тренировки е подготовката на родните пилоти за изпълнение на задачи, включващи заход за кацане на цивилни летища на територията на страната.