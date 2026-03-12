  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +13
Варна: +8 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +9
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +11
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Вдигат гръцки изтребители за тренировки над България

  • Сподели в:
  • Viber
Вдигат гръцки изтребители за тренировки над България
A A+ A++ A

Военновъздушните сили на България и Гърция започват съвместни тренировъчни полети в родното въздушно пространство. Целта на ученията е засилване на контрола и охраната на небето над страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Разрешение за престой

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов издаде заповед, с която от днес се разрешава преминаването и престоят на два гръцки изтребителя F-16 на българска територия. Машините пристигат със своите екипажи, щатно въоръжение и помощен персонал от до 50 военнослужещи. От военното ведомство уточняват, че действията са изцяло съобразени със законовите разпоредби и не представляват подготовка за реални военни операции.

Учения на летище "Васил Левски"

По-рано през седмицата български многоцелеви изтребители F-16 също проведоха тренировъчни полети. Маневрите се състояха на летище "Васил Левски" в София. Според Министерството на отбраната целта на тези тренировки е подготовката на родните пилоти за изпълнение на задачи, включващи заход за кацане на цивилни летища на територията на страната.

#изтребители #изтребители f-16

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?