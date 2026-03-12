Кабинетът вдига заплатите на транспортните и пощенски служители

Служебното правителство отпуска над 31 милиона евро за 5-процентно увеличение на субсидиите за градския транспорт, "Български пощи", "БДЖ - Пътнически превози" и Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Финансовата инжекция обявиха служебните министри на финансите и на транспорта – Георги Клисурски и Корман Исмаилов. От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обаче определиха мярката като закъсняла и крайно недостатъчна.

Разпределение на средствата

Общата държавна подкрепа възлиза на около 31,3 милиона евро, които ще бъдат осигурени по линия на действащия удължителен закон за държавния бюджет.

Георги Клисурски: "Когато се стигне до приемане на редовен бюджет, ще има разговори за това колко да е цялостният размер на субсидията"

Финансовият министър уточни, че средствата ще бъдат преведени веднага след обнародването на правителственото решение.

От своя страна Корман Исмаилов обясни, че за секторите под шапката на транспортното ведомство са предвидени близо 15 милиона евро. От тях над 9 милиона евро са насочени към НКЖИ, а за БДЖ сумата надхвърля 800 хиляди евро. Трансферите за общините в страната надвишават 11,4 милиона евро, като малко над 5 милиона от тях са целеви субсидии за вътрешноградски превози. За Столична община са отделени над 5,6 милиона евро.

Корман Исмаилов: "Имаше напрежение и в пощите, имаха основателни искания. Ще подготвим реформи в пощите"

Синдикатите искат троен скок

Президентът на КНСБ Пламен Димитров потвърди, че държавната помощ е важна стъпка към компенсиране на доходите заради миналогодишната инфлация, но не решава основния проблем в сектора.

Пламен Димитров: "Сагата в градския транспорт продължава, искаме вдигане на заплатите с 15% всяка година"

По думите му липсва предвидимост в управлението на настоящите кметове в градове като София и Варна. Единственото изключение според синдикатите е крайдунавският град, където диалогът между местна власт и транспортни работници е успешен.

Пламен Димитров: "Подписахме споразумение само в Русе"

Президентът на КНСБ допълни, че одобрените 5% няма да удовлетворят очакванията на служителите. Той категорично заяви, че хората чакат 15-процентен ръст на възнагражденията и синдикатите ще продължат да настояват за останалите проценти.