Ралица Асенова все още няма достъп до обещаните от прокуратурата документи

Ралица Асенова, майката на загиналия при Околчица Николай Златков, съобщи, че все още няма достъп до материалите по досъдебното производство - въпреки уверенията на днешния брифинг, че с постановление на Окръжна прокуратура - София й е разрешено предоставяне на исканите документи.

Публикуваме пълния текст на позицията на майката на загиналия при Околчица Николай Златков:

"И сега нека помислим за днешната пресконференция, на която се опитаха да не кажат нищо, но всъщност казаха много!

Какво ни обяснявате за училище Космос. Оставете го на мира това училище и прекрасните хора, които работят там, директорката и децата. Това е поредното отвличане на внимание! Говорим тук за шесторно убийство, драги!!! Защо се занимавате с училище и тормозите и родители, и деца!

Говорете за съществените неща! ШЕСТ УБИТИ ЧОВЕКА, ЕДНО ОТ КОИТО Е ДЕТЕ! Отговаряйте на въпроси за това! Защо не дадохте възможност да ви се задават въпроси?

Защо не ни говорихте за фенобарбитала? Какво стана с него? Забравихме ли за него. Опитите да се потулят лъжите ви от предходните брифинги не минават! Аз помня!! Защо не ни говорихте днес за оръжието на местопрестъплението? За Ники беше казано - сляпото огнестрелно раняване - това означава, че има входна рана, но няма изходна! Това поражда много въпроси, не мислите ли? Не става ли ясно вече, защо се боря толкова настървено. Как, ако е от упор убит синът ми, проектилът ще е заседнал в тилната кост? А това го знам от съдебния лекар, с когото разговарях, когато ходих и настоявах да видя тялото на Ники.

Браво на вас, че най-накрая обединихте двете досъдебни производства! Искът ми за това беше входиран на 13.02 и никога никой от вас не благоволи дори да ми отговори на това искане. Преди точно един месец! Нищо, че и в национален ефир говорих за това. На никой не му направи впечатление. Вие днес ни обяснявате, че вие сте били решили. Браво на вас - най-сетне. А досега какво правихте? Защо телата трябваше да седят във Враца един месец? И ние дори да не можем да ги видим? Колко улики и доказателства бяха загубени и заличени? Излагацията е покъртителна. Кога ще ми отговорите и на всички други искания? Аз имам няколко входирани такива към вас? Още месец ли ще чакам преди да излезнете и да кажете, че вие сте решили, а истината е, че аз ви входирам от месец искания и вие нищо не правите по тях! КОЧИНА Е МЕКО КАЗАНО!!!

Ето заради това изказване на тази леличка всички трябва да си подадат оставката - е моето скромно мнение като майка на един от убитите. Ето:

“Само да допълня, предстои да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участие на вещи лица в съответните области. Тази експертиза ще ни даде отговор на редица въпроси, свързани с поведението на шестимата, начина на живот, отношенията между тях, както и яснота, евентуално, за мотивите за извършените престъпления. Това е, което можем да кажем на този етап.”

Мотивите на кого??? Самоубийство ли разследвате или убийство? Защото в постановлението, което получихме вчера всички пострадали лица, пише, че РАЗСЛЕДВАНЕТО Е ЗА УМИШЛЕНО УМЪРТВЕНИ ЛИЦА!!! Безобразията нямат край! И тя седнала да ми говори, че ще назначават съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза!!! Повече отвличане на вниманието НЕ! Повече поругаване на близките ни НЕ.

И сега искам да ви оставя най-пикантното за накрая! Русата леличка каза, че исканията, които са ми удовлетворили, са при разследващия орган и съответно се предполага, че имам достъп до тях. Е да, ама не. Разследващият орган нямаше идея за всичко това днес, когато адвокатката ми след много настояване успя да се свърже с него. С доста сериозен натиск от нейна страна този разследващ полицай или следовател, както се нарича там, пое ангажимент да потърси материалите, които ми е разрешено да получа от прокуратурата, защото не са при него. След доста обаждания от нейна страна не успяхме да получим материалите по досъдебното производство днес, до които благоволиха да ми дадат достъп. Разследващият полицай е обещал, че утре сутрин ще отиде да ги вземе от Прокуратурата и ще ни ги предостави! Бинго!!! Та тази жена на брифинга не е лошо да се информира по- добре за нелепиците, които обявява публично, защото не са истина."