Рецепта за домашни кренвирши

Домашните кренвирши са вкусна и по-здравословна алтернатива на готовите продукти от магазина. Когато ги приготвим сами, можем да изберем качествено месо, да контролираме подправките и да избегнем излишните консерванти. Макар процесът да изглежда сложен, с малко търпение и правилните продукти всеки може да приготви ароматни и съчни кренвирши у дома.

Необходими продукти

За около 1 кг домашни кренвирши ще са ви нужни:

700 г свинско месо (от плешка или бут)

300 г телешко месо

150 мл ледено студена вода

18–20 г сол

1 ч.л. черен пипер

1 ч.л. чесън на прах

½ ч.л. индийско орехче

½ ч.л. сладък червен пипер

½ ч.л. захар

свински или колагенови черва за пълнене

По желание може да се добави и други подправки – бял пипер, кориандър или малко пушен пипер за по-интензивен аромат.

Начин на приготвяне

1. Подготовка на месото

Месото се нарязва на малки кубчета и се поставя във фризера за около 30–40 минути. Това улеснява смилането и запазва структурата на каймата.

2. Смилане

Свинското и телешкото месо се смила през месомелачка с фина решетка. За по-фина текстура може да се смелят два пъти.

3. Овкусяване

Към каймата се добавя солта, подправките и студентската вода. Мястото се разбърква енергично 5–10 минути, докато стане лепкаво и хомогенно. Това помага на протеините да се свържат и да придадат характерната структура на кренвиршите.

4. Пълнене на червата

Червата се измиват и накисват във вода. С помощта на приставка за пълнене на колбаси каймата се пълни значително в тях. На всяко 10–12 см червото се усуква, за да се оформят отделни кренвирши.

5. Термична обработка

Готовите кренвирши се варят във вода при температура около 75–80°C за 20–25 минути. Водата не трябва да завира, за да не се говори.

6. Охлаждане

След сваряване кренвиршите се потапят в студена вода за няколко минути и се оставят да изсъхнат.

Полезни съвети 👨‍🍳

Месото трябва да бъде много студено , за да се получи правилната консистенция.

Ако искате пушен аромат , кренвиршите можете лесно да се опушат след сваряване.

Съхранявайте ги в хладилника до 3–4 дни или ги замразете.

Преди сервирането може да се запече на тиган или скара за по-добър вкус.

Приготвянето на домашни кренвирши е чудесен начин да се насладим на любим вкус, но с по-качествени продукти и без излишни добавки. Макар да изисква малко повече време и подготовка, крайният резултат е ароматен, сочен и напълно натурален колбас, който може да се сервира със свеж хляб, горчица или салата.