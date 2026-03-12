  • Instagram
Цеца пристига в България с частен самолет и полицейски ескорт

Сръбската суперзвезда Цеца Ражнатович ще пристигне във Варна с частен самолет. Мащабният концерт на певицата в морската столица е в петък, предаде bTV.

Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.

Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.

Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.

Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.

