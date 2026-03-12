Цеца пристига в България с частен самолет и полицейски ескорт
Сръбската суперзвезда Цеца Ражнатович ще пристигне във Варна с частен самолет. Мащабният концерт на певицата в морската столица е в петък, предаде bTV.
Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.
Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.
Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.
Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.
