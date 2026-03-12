София работи по осигуряването на над 2000 нови паркоместа

Първият конкретен и подготвен за реализация етап от по-широката реформа за паркирането в София предвижда осигуряването на над 2000 нови паркоместа в райони с най-сериозен недостиг: „Овча купел“ – с три паркинга, „Илинден“, „Сердика“, „Младост“, „Подуяне“, „Надежда“, „Красно село“.

Това съобщи пред БНР-Радио София Олга Стоичкова - временно изпълняващ длъжността началник отдел "Стратегически проекти" към Столичната община.

Отделът е ново звено в приетата структура на общината, приета по предложение на столичния кмет. Отделът трябва да координира подготовката, управлението и изпълнението на стратегически инициативи с висока обществена значимост, да ускори и да хармонизира работата по важните проекти, да улесни комуникацията между направленията в общината.

Вече е представен план за изграждане на първите 9 многоетажни квартални паркинга в София, които ще се реализират с публично-частно партньорство. Проучва се къде какви паркинги още могат да бъдат изградени, както и как да се оптимизират платените зони.

Стоичкова се спря и на другите стратегически насоки, по които Столичната община ще фокусира усилията си:Визия за Витоша- планината е бъде достъпна и безопасна, поддръжка на пътищата от страна на общината;

Минералните води на София– да се изработи цялостна стратегия за оползотворяване на това богатство, да се опазят и възстановят сградите на баните, които са недвижима културна ценност. В момента вече три от баните работят.

„Град на децата“ – грижата за най-малките ще се променя от фрагментирани, закъснели решения към цялостна и базирана на данни система. Анализ по райони. Повишаване присъствието на педагози в яслените групи.