Васил Терзиев: На Дидо Фалита навсякъде му се привиждат схеми

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски направи опит да блокира изграждането на нови детски градини, училища и паркове в София, маскирайки действията си като борба срещу корупцията. Политическата атака дойде под формата на предложение за спешен мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебното правителство на премиера Андрей Гюров към Столична община. В своя позиция Пеевски определи законното искане на местната власт като опит за "заграбване", но умишлено скри от обществеността истинското предназначение на пустеещите терени.

Истината за поисканите терени

Докладите, внесени в Столичния общински съвет от кмета Васил Терзиев, показват категорично разминаване между твърденията на Пеевски и фактите. Общината е поискала безвъзмездно девет държавни имота, разположени в столичните квартали "Витоша", "Лозенец", "Младост" и "Овча купел". Общата им площ надхвърля 1300 декара, като предназначението им е изцяло за развитие на образователната инфраструктура и удовлетворяване на обществени нужди.

В пакета с искани имоти влизат още собствеността върху емблематичния парк "Врана" и сградата на бившия Нотариат на булевард "Патриарх Евтимий". Вместо да подкрепи облагородяването на рушащите се сгради, Делян Пеевски обяви процеса за корупционна схема между общината и служебния кабинет.

Остър отговор от кмета

Кметът на София не закъсня с реакцията си и отговори безкомпромисно на политическата манипулация.

„Алчна кокошка, просо сънува. Как можело Столична община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради“, написа Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Той подчерта, че атаката идва от човек, който цял живот се занимава със схеми и затова навсякъде му се привиждат такива.

„Сигурно драмата му е, че няма да може да направи магазини за хората във въпросните имоти. Знам ли? Но и не очаквам от човек, който не е изградил нищо работещо в живота си, да го разбере“, допълни столичният кмет в социалната мрежа.

Войната срещу служебния кабинет

Имотният сблъсък е само част от по-широката война, която лидерът на ДПС поведе срещу настоящото служебно правителство. В изявлението си Делян Пеевски използва изключително остри квалификации, наричайки изпълнителната власт „шпицкоманда“ и „кабинет Йотова-Сорос-Петрохан“. Според неговите твърдения, служебните министри извършват масова реваншистка чистка във всички държавни структури през последните две седмици.

„С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората“, обяви Делян Пеевски в мотивите си към искания мораториум.

Предстои да стане ясно дали Народното събрание ще подкрепи предложението и дали столичани ще бъдат лишени от възможността за нови образователни и културни центрове заради политически интереси.