Магнитна буря връхлита Земята!

Слаба геомагнитна буря ще обхване Земята в петък, 13 март, вследствие на засилен слънчев вятър. Смущенията в магнитосферата на планетата са класифицирани от най-ниската степен – Kp 5 или G1, като не представляват заплаха за електропреносните мрежи и орбиталните комуникации. Това сочат актуалните прогнози на Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към Руската академия на науките (РАН).

Слънчев вятър от коронарна дупка

Предстоящата геомагнитна активност е предизвикана от появата на масивна коронарна дупка върху повърхността на нашата звезда. Тя изхвърля високоскоростен поток от заредени частици, познат като слънчев вятър. При взаимодействието си със земното магнитно поле, тези частици генерират смущения, които в най-северните ширини могат да предизвикат красиви полярни сияния.

Експертите отбелязват, че въпреки прогнозираната буря, общата слънчева активност в началото на 2026 година бележи видим спад. Средният месечен брой на слънчевите петна – основен индикатор за състоянието на слънчевия цикъл, е паднал до 78,2 през първите два месеца на годината. Това представлява най-ниската регистрирана стойност от август 2022 година насам. Нещо повече – само преди броени седмици, на 22 февруари, беше отчетен първият пълен ден без нито едно петно по звездата за последните четири години.

Какво означава индексът Kp

Силата на геомагнитните бури се измерва чрез специализирани международни скали. В България и Европа най-разпространен е Kp индексът, който отчита смущенията на всеки три часа по десетобална система от 0 до 9. Утрешната буря е прогнозирана със стойност Kp 5.

Паралелно с това се използва и G-скалата на НАОА, която оценява потенциалното въздействие върху човешките технологии. При степен G1 (отговаряща на Kp 5) са възможни единствено незначителни флуктуации в радиокомуникациите и леко объркване при някои видове мигриращи животни и птици. За сравнение, при екстремната степен G5 (Kp 9) се наблюдава пълен срив на сателитните връзки и съществува сериозен риск от аварии в електропреносната мрежа.

Актуална и детайлна информация за състоянието на магнитното поле у нас се предоставя регулярно от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.