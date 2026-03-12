"Левски" и "Берое" ще се срещнат на виртуалния терен, дни преди официалния им мач в Първа лига

След тегленето на жребия за eFirst League 2025/2026 вече е ясна и програмата за електронното футболно първенство на България, което се организира от БФС, Sports Management България и KEYCOM. Сезонът стартира този петък 13 март, със сблъсък между „Левски“ и „Берое“ от 19:00 часа. Иначе програмата определи първото голямо дерби да се проведе още във втория кръг, когато "Левски" с Георги “jorjewin” Георгиев ще се изправи срещу Младен “GoalMachine” Георгиев, играещ за "ЦСКА". Мачът от група А на онлайн футболното ни първенство, ще се играе на 20 март, петък, и е първи по програма – от 19:00 часа. Отново на 20 март зрителите в Twitch.tv канала на A1 Gaming League ще се насладят и на дербито между „Ботев“ Пловдив, с представител миналогодишния бронзов медалист Иван Мавродиев, и „Ботев“ Враца, представляван от Християн Василев. Не по-малко вълнуваща в този ден се очаква да бъде и срещата между „Арда“ и „ЦСКА“, с участието на Венцислав Караусов и Младен Георгиев. Шампионът на България ще се класира за Плей-Инс на FC Pro световния шампионат и еШампионска лига, което означава, че победителят в eFirst League ще има възможността да участва на Световното първенство и в най-силния клубен турнир в Европа.

Второто дерби между „ЦСКА“ и „Левски“ е насрочено за петък, 10 април. Двубоят ще бъде от още по-голямо значение за крайното класиране в групата и преминаването напред към плейофите, за които ще се класират първите два тима от всяка от 4-те групи. Пак тогава ще бъде и втората среща между ботевските отбори, които са част от група D. Несъмнено вълнуващи мачове ще има и в група В, където попаднаха опитните Иван Чуров и Илия Стоянов. Техните „Локомотив“ Пловдив и „Спартак“ Варна, ще се срещнат съответно на 20 март и на 3 април.

Плейофите ще се играят в уикенда 25-26 април, когато ще научим и името на шампиона на България по електронен футбол. Наградният фонд за сезона е 5 хил. евро, осигурен от съорганизатора на лигата от A1, генералния партньор SAMSUNG, и останалите партньори.

След впечатляващия предишен сезон, в който 16-годишният Алихан “RBLZ_Alihan” Хаджи спечели титлата за „Лудогорец“, eFirst League търси следващия шампион на България по електронен футбол. Отборите ще играят по два пъти в груповата фаза помежду си, като първите два от всяка група ще продължат към четвъртфиналите. „Доволен съм от моята група, смятам, че ще се получат много здрави, хубави и интересни мачове“, сподели веднага след жребия Венцислав Караусов, който играе за тима на Арда Кърджали. В група В попадна Иван “Dr Night Watch” Чуров, който през миналия сезон стана шампион като треньор на „Лудогорец“, а има и две титли като състезател. Димитър Мачовете от финалния уикенд ще се проведат на 25–26 април, в студио, благодарение на технологичните възможности, предоставени от Lenovo LOQ, TP-Link и PC-Shop. Партньор на лигата е и Happy Доставка.

eFirst League е продукция на A1 Gaming League, която с всяка следваща година продължава да утвърждава България на картата на европейския eSports. През изминалия сезон лигата, която включва турнири по Counter-Strike 2 и League of Legends, постигна рекордни резултати – над 500 000 уникални зрители онлайн. Над 30 интервюта с професионални играчи и треньори бяха заснети и публикувани, в името на това онлайн общността да продължи да нараства. Новият сезон на eFirst League обещава да продължи това развитие и в електронния футбол – с още по-добра продукция, международни участници и професионално излъчване, подготвено от KEYCOM, Sports Management България, Български Футболен Съюз и A1 България.

Ето и пълната програма за шестте състезателни дни в груповата фаза на eFirst League:

петък, 13 март:

„Левски“ – „Берое“, 19:00 ч.

„Локомотив“ Пловдив – „Монтана“, 19:30 ч.

„Локомотив“ Пловдив – „Славия“, 20:00 ч.

„Спартак“ Варна – „Монтана“, 20:30 ч.

„Септември“ – „ЦСКА 1948“, 21:00 ч.

„Локомотив“ София – „Добруджа“, 21:30 ч.

„Ботев“ Пловдив – „Лудогорец“, 22:00 ч.

„Черно море“ – „Ботев“ Враца, 22:30 ч.

петък, 20 март:

„Левски“ – „ЦСКА“, 19:00 ч.

„Берое“ – „Арда“, 19:30 ч.

„Арда“ – „ЦСКА“, 20:00 ч.

„Славия“ – „Спартак“ Варна, 20:30 ч.

„Локомотив“ Пловдив – „Спартак“ Варна, 21:00 ч.

„ЦСКА 1948“ – „Локомотив“ София, 21:30 ч.

„Ботев“ Пловдив – „Ботев“ Враца, 22:00 ч.

„Лудогорец“ – „Черно море“, 22:30 ч.

петък, 27 март:

„Левски“ – „Арда“, 19:00 ч.

„ЦСКА“ – „Берое“, 19:30 ч.

„Септември“ – „Добруджа“, 20:00 ч.

„Монтана“ – „Славия“, 20:30 ч.

„Септември“ – „Локомотив“ София, 21:00 ч.

„Добруджа“ – „ЦСКА 1948“, 21:30 ч.

„Ботев“ Пловдив – „Черно море“, 22:00 ч.

„Ботев“ Враца – „Лудогорец“, 22:30 ч.

петък, 3 април:

„Берое“ – „ЦСКА“, 19:00 ч.

„Арда“ – „Левски“, 19:30 ч.

„Славия“ – „Монтана“, 20:00 ч.

„Спартак“ Варна – „Локомотив“ Пловдив, 20:30 ч.

„ЦСКА 1948“ – „Добруджа“, 21:00 ч.

„Монтана“ – „Локомотив“ Пловдив, 21:30 ч.

„Лудогорец“ – „Ботев“ Враца, 22:00 ч.

„Черно море“ – „Ботев“ Пловдив, 22:30 ч.

петък, 10 април:

„Арда“ – „Берое“, 19:00 ч.

„ЦСКА“ – „Левски“, 19:30 ч.

„Спартак“ Варна – „Славия“, 20:00 ч.

„Локомотив“ София – „Септември“, 20:30 ч.

„Локомотив“ София – „ЦСКА 1948“, 21:00 ч.

„Добруджа“ – „Септември“, 21:30 ч.

„Черно море“ – „Лудогорец“, 22:00 ч.

„Ботев“ Враца – „Ботев“ Пловдив, 22:30 ч.

петък, 17 април:

„ЦСКА“ – „Арда“, 19:00 ч.

„Берое“ – „Левски“, 19:30 ч.

„Монтана“ – „Спартак“ Варна, 20:00 ч.

„Славия“ – „Локомотив“ Пловдив, 20:30 ч.

„Добруджа“ – „Локомотив“ София, 21:00 ч.

„ЦСКА 1948“ – „Септември“, 21:30 ч.

„Ботев“ Враца – „Черно море“, 22:00 ч.

„Лудогорец“ – „Ботев“ Пловдив, 22:30 ч.

