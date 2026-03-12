  • Instagram
„Булгаргаз“ предлага с над 5% по-висока цена на природния газ за април

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април е с 5,12 по-висока от тази за март.

В следствие на войната в Близкия изток доставките на петрол и природен газ са затруднени. Това доведе до ръст на цената на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия, както и на „Газов хъб Балкан“.

#газ

