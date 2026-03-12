Откриха най-стария документиран български килим след десетилетия издирване

Показаха впечатляващ килим, считан за най-стария известен в света български килим, с проследена история от типа Бакамски-Гарибалда. Той беше представен заедно с още четири старинни килима от нидерландеца Якоб ван Бейлен, основател на Фондация „Български килим“ по време на пресконференция в Зимната градина на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Уникалният килим е открит в частен дом в България след тригодишно издирване от Якоб ван Бейлен. Още през 1960 г. изследователят на БАН Димитър Станков го датира от края на XVII век, но впоследствие следите му се губят.

Килимът е бил собственост на поп Михайлов от Арбанаси и е изработен в края на XVII век в Чипровци.

Преди представянето му той е преминал през професионално почистване и реставрация, като част от тъканта е укрепена с ленена подложка. По време на събитието килимът беше разгънат пред публиката, докато Якоб ван Бейлен разказваше неговата история. „Той не само е най-старият, но и удивително красив“, отбеляза колекционерът.

Останалите четири килима, показани от фондацията, произхождат от Пирот, Чипровци, Котел и региона на Делиормана и датират от XVIII и XIX век.

81 старинни килима ще бъдат проучени и идентифицирани

Според д-р Мила Маева, директор на ИЕФЕМ – БАН, тези образци илюстрират изключителното майсторство на килимарите от всички български земи.

ИЕФЕМ – БАН и Фондация „Български килим“ подписаха споразумение за партньорство, според което 81 килима от колекцията й ще бъдат проучени и идентифицирани. Заместник-директорът на института Божидар Първанов каза пред БТА, че процесът се очаква да отнеме около една година. Той обясни, че това изследване е част от установената процедура за регистриране на публична колекция.

Д-р Маева отбеляза, че колекцията на Якоб ван Бейлен има не само художествена стойност, но и голямо научно значение и се очаква да допринесе за изследванията в тази област. По думите й някои от експонатите в колекцията са „наистина забележителни“.

Ван Бейлен е сред световните колекционери на български килими и има ключова роля в опазването и популяризирането на традициите на килимарството в страната ни. Той организира редица изложби и събития, посветени на килимите, и е най-разпознаваемият им колекционер в България.

Дарил е 225 килима от личната си колекция на Фондация „Български килим“, която сам е създал. Дългосрочната му цел е да документира и идентифицира българското килимарско наследство, да върне в страната образци, които в момента се намират в частни колекции в чужбина, както и да намери постоянен дом за сбирката си в специализиран музей или галерия.

Килимите на фондацията идват от различни източници. Един от килимите е закупен чрез eBay в Чикаго, като последващо проучване проследява произхода му до търговец на антики в Хонконг. Два други са купени от германски колекционери, а четвъртият е придобит от внука на човека, за когото първоначално е бил изтъкан.

Част от килимите ще бъдат показани през октомври и ноември в специална изложба на бакамски килими в Етнографския музей в Пловдив. В изложбата ще участват и килими от чуждестранни колекции, каза Якоб ван Бейлен. Той добави, че скоро ще пътува до Нидерландия, където ще се срещне с българския посланик и с представители на българската общност, за да обсъдят възможността за организиране на изложба на старинни килими в родната му страна.



