Затварят Дунав мост за часове заради ремонт

Движението по Дунав мост при Русе ще бъде временно спряно днес заради спешен ремонт на пътната настилка. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че преминаването през съоръжението няма да бъде възможно в продължение на пет часа – от 10:00 до 15:00 часа.

Причината за временната забрана е влошеното състояние на пътната настилка по моста. Заради интензивния трафик през последните години настилката е силно амортизирана и на места компрометирана. Тъй като от дълго време не е извършван основен ремонт, съществува риск това състояние да доведе до пътнотранспортни произшествия. Именно затова е взето решение да се извърши авариен ремонт, който да подобри безопасността на преминаващите превозни средства.

По време на ремонтните дейности всички автомобили ще бъдат пренасочвани към други гранични пунктове между България и Румъния. За шофьорите, които трябва задължително да преминат границата, са посочени два основни обходни маршрута.

Единият вариант е да се използва първокласният път I-1 по направлението София – Видин и да се премине през Дунав мост 2, който свързва българския град Видин с румънския Калафат.

Другата възможност е шофьорите да се насочат към североизточната част на страната – по първокласния път I-7 Силистра – Шумен, като се използва връзката с Автомагистрала „Хемус“ и след това се премине през ГКПП Силистра.

От пътната агенция призовават шофьорите да планират пътуванията си предварително и да се съобразят с временната организация на движението, за да се избегнат задръствания и затруднения по пътищата.