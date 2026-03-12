Цената на петрола скочи над 100 долара

Цените на черното злато отново преминаха границата от 100 долара за барел в четвъртък, след като поредица от ирански атаки срещу търговски кораби в Близкия изток предизвика паника на световните пазари. Въпреки безпрецедентното освобождаване на 400 милиона барела от стратегическите резерви на Международната агенция по енергетика (МАЕ), заплахите на Техеран за дълга изтощителна война продължават да дестабилизират световната икономика.

Удар по енергийните доставки

Конфликтът, започнал с въздушни удари на САЩ и Израел по Ислямската република преди близо три седмици, навлиза в критична фаза. Според информация на "Франс прес", на 12 март са ударени два петролни танкера в иракски териториални води. В отговор Багдад обяви временно намаляване на добива, а Кувейт и Саудитска Арабия предприеха аналогични стъпки. Същевременно Бахрейн съобщи за атака срещу свои резервоари за гориво, а Рияд прихвана дронове, летящи към нефтеното находище "Шайба".

Ормузкият проток, през който традиционно преминава над една пета от световния петрол, остава практически блокиран за търговско корабоплаване.

Рекордни интервенции на пазара

В опит да овладеят кризата, ден по-рано членовете на МАЕ договориха освобождаването на рекордните 400 милиона барела от резервите си. От тях 172 милиона барела са осигурени от Съединените щати. Въпреки мащабната интервенция, пазарите реагираха негативно на ескалацията.

Сортът "Брент" отбеляза ръст от над 9 процента, достигайки 101,59 долара за барел, докато американският лек суров петрол (WTI) се доближи до 96 долара. На 9 март цените отчетоха пикови стойности от близо 120 долара. Експерти предупреждават, че нива около 100 долара могат да се превърнат в новото нормално за продължителен период от време.

Заплаха за глобалната икономика

Властите в Техеран демонстрират готовност за дълъг конфликт. Иранската революционна гвардия директно заплаши американските и израелските икономически интереси в региона.

"Съединените щати и Израел трябва да вземат предвид възможността, че ще се ангажират в дългосрочна изтощителна война, която ще унищожи цялата американска икономика и световната икономика", заяви Али Фадави, съветник на главнокомандващия на гвардията, цитиран от държавната телевизия и БГНЕС