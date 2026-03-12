Посрещаме астрономическата пролет със застудяване

Рязък обрат на времето се очаква в дните преди настъпването на астрономическата пролет, която тази година идва на 20 март в 16:46 часа. След период на необичайно високи температури, страната ни ще попадне в зона на силна атмосферна неустойчивост, която ще доведе до значително застудяване и валежи от сняг.

Слънчев край на седмицата

До края на текущата седмица времето ще запази своя пролетен характер. Следобедите ще бъдат предимно слънчеви и почти безоблачни. В ранните сутрешни часове в някои райони, главно в Източна България, ще има условия за образуване на мъгли и ниска облачност.

Температурите призори ще падат леко под нулата, но през деня термометрите ще отчитат стойности между 10 и 15 градуса. В традиционно по-топлите райони на страната живакът ще достига дори до 17 градуса. Синоптиците отчитат тенденция за съвсем леко понижение на дневните температури през предстоящите почивни дни.

Рязка промяна за първа пролет

Истинската динамика в атмосферните процеси започва в началото на следващата седмица. Между 18 и 20 март над Балканския полуостров ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се интензивни валежи, които заради рязкото падане на температурите ще преминават от дъжд в сняг.

Дневните стойности ще се понижат драстично спрямо настоящите и ще се задържат в интервала между 3 и 10 градуса. Сутрин температурите отново ще се движат около нулевата марка, макар че не се очакват екстремни студове.

Динамичен край на март

След преминаването на студения фронт, около 24-25 март ще настъпи временно успокояване на времето, придружено от ново повишение на температурите. Това затопляне обаче ще бъде краткотрайно.

Предварителните метеорологични модели показват, че в последните дни на месеца динамиката ще се завърне. В периода между 26 и 28 март се очакват нови порции валежи от дъжд и сняг, които ще напомнят, че преходът към истинската пролет ще бъде съпроводен с типичните за сезона капризи на времето.